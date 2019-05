Wülfrath : Haltestellenschilder als Andenken sichern

v.l.: Wolfgang Preuß (stellvertr. Bürgermeister Wülfrath), Michael Beck (Bürgermeister Stadt Heiligenhaus) und Emil Weise (stellvertr. Bürgermeister Stadt Velbert) zeigen eine kleine Auswahl der Schilder, die man am Samstag erstehen kann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath In den vergangenen Wochen hat die Rheinbahn in den Städten Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert die bisherigen Bushaltestellenschilder durch neue ersetzt. Wer das Schild seiner Bushaltestelle als Souvenir erstehen will - so wie auf dem Foto v.l.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wolfgang Preuß (stellvertr. Bürgermeister Wülfrath), Michael Beck (Bürgermeister Heiligenhaus) und Emil Weise (stellvertr. Bürgermeister Velbert) zeigen - hat dazu am Samstag, 11. Mai, von 11 bis 13 Uhr die Gelegenheit: In einer Halle in Mettmann auf dem Betriebsgelände an der Seibelstraße 5 werden sie verkauft. Laut Rheinbahn wurden rund 120 Schilder ausgemustert. Das Stück kostet 20 Euro. Den Erlös spendet die Rheinbahn später für ein soziales Projekt. Reservierungen sind nicht möglich. Daher rät der Veranstalter, rechtzeitig vorher da zu sein. Beim Transport beachten: Ein Schild wiegt etwa 23 Kilogramm.

(isf)