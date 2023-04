Politischer Zwist in Wülfrath „Schwerer Fall von Selbstverliebtheit“

Die Halbzeitbilanz von CDU und Grünen sorgt bei den übrigen Ratsparteien für Unmut. Wie berichtet kritisiert der SPD-Fraktionsvorsitzende Manfred Hoffmann unter anderem, dass sie sich bei den genannten Erfolgen mit „fremden Federn schmücken.“ Das sehen die übrigen Fraktionsvorsitzenden ähnlich. „Die Stimmung ist wieder im Eimer“, sagt Wolfgang Peetz. Zu Beginn der Wahlperiode herrschte seitens des schwarz-grünen Bündnisses eine „Wir-gegen euch-Mentalität“, die sich inzwischen gelegt hatte. Zu 90 Prozent seien im Rat Mehrheitsbeschlüsse gefasst worden, also gemeinsam. „Mich ärgert am meisten, dass nun wieder eine ,Wir-gegen-euch-Mentalität‘ entsteht“, so Peetz im Gespräch mit der RP. Weitreichende Konsequenzen aus der aktuellen Missstimmung für die politische Arbeit fürchtet er nicht.