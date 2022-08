Tag der offenen Tür in Wülfrath : Hackerspace „Ideenwerk“ lässt hinter die Kulissen blicken

Wülfrath Beim Tag des Offenen Hackerspace können Interessierte das neue Angebot im WIR-Haus kennenlernen. Geräte können ausprobiert werden. Außerdem gibt es ein buntes Programm.

Was machen eigentlich Hacker? „Ein Hacker ist jemand, der versucht einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann.“ Diesen Satz prägte Wau Holland, einer der Gründer des Chaos Computer Clubs (CCC). Leider hält sich der Mythos hartnäckig, dass Hacker so gar nichts Gutes im Sinn haben und ausschließlich Schaden anrichten.

Mit diesem Mythos will der Wülfrather Hackerspace, das Ideenwerk, aufräumen und mit vielen großen und kleinen Gästen jeden Alters den vom CCC ins Leben gerufenen Tag des Offenen Hackerspace begehen. Deshalb öffnet das Ideenwerk im WIR-Haus als einer von rund 50 Hackerspaces in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz am Samstag, 27. August, von 13 bis 23 Uhr die Türen. Die Mitglieder des Ideenwerks freuen sich darauf, allen interessierten Besucherinnen und Besuchern den offenen Ort zu zeigen, an dem sich jeder Mensch kreativ mit Technologie beschäftigen kann.