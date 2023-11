Schule in Wülfrath Schulsozialarbeit ist immer stärker nachgefragt

Am Tag der offenen Tür am Gymnasium stand auch die Tür zu Raum 209 für alle offen. Seit jeher als Beratungsraum bekannt, strahlt er seit Kurzem in neuem Glanz. Das liegt daran, dass er renoviert und aufgehübscht wurde, aber auch daran, dass die Schulsozialarbeit auf neuen Füßen steht.