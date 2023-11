Schule in Wülfrath Schnupperunterricht zum Tag der offenen Tür am Gymnasium

Am kommenden Samstag, 18. November, präsentiert sich das Gymnasium Wülfrath an einem Tag der offenen Tür. Von 10 bis 13 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an der Kastanienallee 63. Grundschüler und ihre Eltern haben an diesem Tag Gelegenheit, in den Unterricht hineinzuschnuppern. Von 11 bis 12 Uhr wird jeweils eine Stunde in den Fächern Mathe, Französisch, Erdkunde und Spanisch.