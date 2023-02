Projekt in Wülfrath Oper Brundibár führt Gymnasium um die Welt

Der Auftritt in der Schule Talitha Kumi wurde von Schülerinnen und Schülern zweier deutscher Klassen der palästinensischen Schule besucht. Die fünftägige Fahrt über die Karnevalstage hat viele Eindrücke bei den Reisenden hinterlassen. „Die beiden Aufführungen, der Besuch der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, die Taufstelle Kasr el-Yehud, die Wanderung durch den Wadi En-Bokek, das Schwimmen im Toten Meer, der Abstieg vom Mount Arbel, der Besuch des Caritas Baby Hospital in Bethlehem sowie des Georgsklosters im Wadi Qelt – eigentlich braucht man viel mehr Zeit, um all das, was wir gesehen und erfahren haben, zu verarbeiten“, erklärt Anette Jensen, Leiterin des Orchesters. Alle teilnehmenden Personen zeigten sich von der landschaftlichen Vielfalt begeistert. „Der Wechsel zwischen Wüste, Bergen und grünen Tälern hat mich besonders beeindruckt“, merkt Nilay Örücü, eine der teilnehmenden Schülerinnen, an.