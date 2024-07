Linderung der Wohnungsnot in Wülfrath Düsseler Tor soll 2026 bezugsfertig sein

Es sind zwar „nur“ rund 3 Meter bis zum Boden, dennoch ist der Blick in die rund 72 Meter lange Grube direkt am Düsseler Tor beeindruckend. Seit April laufen direkt neben der evangelischen Kita die Arbeiten, damit an der Düsseler Straße 52 bis 58 neuer Wohnraum entsteht. Die Tiefbauarbeiten sind gerade abgeschlossen. Nächste Woche, erklären GWG-Geschäftsführer Simon Strecker und die verantwortliche Architektin Verena Ebeling beim RP-Termin vor Ort, starten die Rohbauarbeiten.