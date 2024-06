Unterstützung in Wülfrath Gute Aussichten auf Förderung für Kulturtreibende

Für gute Ideen im Kulturbereich gibt es Fördermöglichkeiten. Doch wie funktioniert das Stellen eines Antrags und welcher Fördertopf ist der richtige für das Projekt? Bei der Frage erhalten Kulturschaffende Hilfe. Mit dem Regionalen Kultur-Programm NRW (RKP) fördert das Land Nordrhein-Westfalen kreative Projekte, die die Region braucht und die gut vernetzt sind. Das RKP-Beratungsbüro für das Bergische Land hat seinen Sitz bei der Kreisverwaltung in Mettmann und kommt am Donnerstag, 27. Juni, von 14 bis 17 Uhr mit seinem Beratungsangebot ins Wülfrather Rathaus. Kulturinstitutionen oder -vereine, aber auch freie Initiativen und Einzelkünstler, die eine Idee für ein Kulturprojekt haben und sich vorstellen können, mindestens zwei weitere Partner in das Projekt einzubinden, haben gute Chancen auf eine Förderung. Die Beratung ist kostenfrei und in jedem Stadium einer Idee möglich. Termine stehen um 14, 14.45, 15.30 und 16.15 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung bis einschließlich Dienstag, 25. Juni, ist notwendig unter www.kultur-bergischesland.de/kulturwerkstatt/jahresprogramm oder per Mail an meike.utke@kreis-mettmann.de, telefonisch unter 02104/992071.