Miteinander in Wülfrath : So kam eine Selbsthilfegruppe nach Corona zurück

Den eigenen Angehörigen zu pflegen, ist harte Arbeit. Der Austausch mit anderen ist deshalb sehr wertvoll. Foto: Gabriel Werner/Gabriel, Werner

Wülfrath Durch die Corona-Pandemie war die Gruppe fast komplett zum Erliegen gekommen. Nun nimmt sie wieder Fahrt auf mit weiteren Angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem auch die Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz durch die diversen Coronawellen fast weggespült worden wäre, hat sich die Leiterin der Awo-Begegnungsstätte, Cornelia Weimer, gemeinsam mit der Alzheimer-Gesellschaft Kreis Mettmann aufgemacht, die Gruppe wiederzubeleben. Es wurden Flyer mit Infos zur Selbsthilfegruppe in den Apotheken, in Seniorenheimen, bei Pflegediensten, bei Ärzten sowie bei der Stadtverwaltung ausgelegt.

Und das hatte Erfolg: Inzwischen trafen sich seit dem 1. März 2022 pflegende Angehörige im September bereits zum siebten Mal, um sich auszutauschen, sich gegenseitig auf Basis ihrer Erfahrungen zu beraten, sich Mut zu machen und/oder einfach nur zuzuhören.

Auch konnten die Wülfrather Neurologin Dr. Melanie Leufgen und der Diplom-Sozialarbeiter Matthias Weiß gewonnen werden, punktuell beratend an der Selbsthilfegruppe teilzunehmen. In der Spitze hatten sich bis zu zehn Menschen in der Gruppe eingefunden, was durchaus als erfolgreich zu bezeichnen ist, betont Cornelia Weimer.

Das ist aber noch längst nicht alles, was im Awo-Treff passieren soll, wie die Leiterin hervorhebt. Es gebe noch viele weitere Ideen. „Wir sind zum einen stolz, dass wir pflegenden Angehörigen wieder eine Selbsthilfegruppe anbieten können und dass das Angebot so gut angenommen wird. Zum anderen möchten wir weiteres Interesse wecken, indem wir zukünftig Gäste einladen, die über Expertenwissen verfügen, das für den Kreis der Betroffenen interessant ist. Wir denken daran, dass ein Austausch zu den Themen Pflegedienst, soziale Beratung durch Mitarbeitende der Stadt Wülfrath und anderer Bereiche einen Mehrwert für die Menschen bieten kann“, erklärt sie und ergänzt: „Wir möchten aber auch noch mehr Menschen Mut machen, ihre Sorgen und Probleme bezüglich der Demenzerkrankung ihrer Angehörigen mit unserer Gruppe zu teilen. Denn niemand muss diese Situation alleine tragen.“

Wer sich angesprochen fühlt, kann unverbindlich bei einem Treffen vorbei schauen. Die Gruppe trifft sich jeweils am ersten Dienstag im Monat von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte „Awo-Treff“ an der Schulstraße 13. Der nächste Termin ist bereits an diesem Dienstag, 4. Oktober.