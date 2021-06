Finanzen in Wülfrath : Grundsteuer B steigt moderat

Finanzen in Wülfrath

Wie hoch die Grundsteuer ist, liegt am Hebesatz, den die Kommune bestimmt. Foto: dpa/Jens Büttner

Wülfrath Der Schuldenberg der Stadt beträgt etwa 50 Millionen Euro. Der Hebesatz der Grundsteuer B soll als Konsolidierungshilfe angehoben werden – nicht drastisch, sondern maßvoll. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss.

Die Grundsteuer B soll in Wülfrath für die Jahre 2021 bis 2024 auf einheitlich 615 Punkte festgelegt werden. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung auf Vorschlag der Fraktionen von SPD, WG und FDP beschlossen. Weil die Stadt bereits fünf Jahre lang durch Haushaltssicherungskonzepte eingeschränkt ist und der Schuldenberg inzwischen auf 50 Millionen Euro angewachsen ist, sollte der Hebesatz der Grundsteuer B eigentlich für zwei Jahre auf 650 Prozentpunkte angehoben und ab 2023 wieder auf 580 Punkte gesenkt werden.

Der neue Beschluss indes werde in den ersten Jahren eine Entlastung der Hausbesitzer bewirken und 2023 und 2024 höhere Einnahmen als nach der bisherigen Planung versprechen. „Wir wollen, dass sich etwas bewegt in Wülfrath“, sagte WG-Sprecher Wolfgang Peetz. Bei insgesamt höheren Steuereinnahmen werde der Hebesatz verstetigt, was Planungssicherheit für die Steuerzahler bedeute. Die Verwaltung hat die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen durchgerechnet und „grünes Licht“ gegeben. Der Hebesatz von 615 Punkten wurde einstimmig beschlossen mit dem Zusatz, dass er für die späteren Jahre nur planerisch angesetzt und je nach Entwicklung doch noch verändert könne.