Schule in Wülfrath : I-Dötzchen für das Schuljahr 2023/24 im Oktober anmelden

Die Einschulung ist für Kinder und Eltern gleichermaßen spannend und aufregend. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wülfrath Die städtischen Einrichtungen bieten alle vor dem Anmeldezeitraum auch Infoveranstaltungen und Tage der öffnen Tür an, damit sich interessierte Eltern ein Bild der Schule machen können.

Wer Kinder hat, weiß, wie schnell die Zeit vergeht. Eben war der Sprössling noch ein Kita-Kind, kommt er nun schon in die Schule. Eine aufregende Zeit – gleichermaßen für Kind und Eltern. Wessen Nachwuchs bis zum Beginn des 30. Septembers 2023 das 6. Lebensjahr vollendet, wird am 1. August 2023 schulpflichtig.

Für jene Eltern heißt es deshalb, sich jetzt frühzeitig Gedanken darum zu machen, an welche Schule das eigene Kind gehen soll und sich um die Anmeldung zu kümmern. Die Möglichkeit zur Anmeldung an den Grundschulen für das Schuljahr 2023/24 dazu besteht nämlich schon Ende Oktober, wie die Stadt mitteilt. Genauer gesagt vom 24. bis 28. Oktober. Einen Anspruch auf Aufnahme hat jedes Kind nur an der Grundschule, die der Wohnung am nächsten liegt. Im Rahmen freier Kapazitäten kann eine Schule allerdings auch andere Kinder aufnehmen.

Die Städtische Gemeinschaftgrundschule Lindenstraße (Lindenstraße 26) bietet die folgenden Anmeldetermine an: Montag, 24. Oktober, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Dienstag, 25. Oktober, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch, 26. Oktober, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 27. Oktober, 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 28. Oktober, 8 bis 11.30 Uhr.

Eine Anmeldung ist nur möglich nach vorheriger Terminabsprache im Sekretariat unter Telefon 02058 778120. Interessierte Eltern können sich vorab ein Bild der Einrichtung bei der Infoveranstaltung machen. Diese ist für Montag, 17. Oktober ab 17 Uhr vorgesehen. Sie wird in Gruppen mit begrenzter Personenzahl durchgeführt. Es ist eine vorherige Terminvergabe nötig. Außerdem gibt es einen Tag der offenen Tür am Mittwoch, 19. Oktober, von 8.45 bis 9.40 Uhr.

Eine Anmeldung an der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ellenbeek (Tiegenhöfer Straße 16) ist zu folgenden Terminen möglich: Montag, 24. Oktober, 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 25. Oktober, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch, 26. Oktober, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 28. Oktober, 8 bis 12 Uhr.

Auch hier ist eine Anmeldung nur möglich nach vorheriger Terminabsprache im Sekretariat unter Telefon 02058 2585. Der Infoabend an der Grundschule Ellenbeek ist für Dienstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr geplant. Auch hier wird er in Gruppen mit begrenzter Personenzahl durchgeführt. Bitte vorher einen Termin vereinbaren. Der Tag der offenen Tür ist am Dienstag, 20. Oktober, von 8.20 bis 9.20 Uhr.