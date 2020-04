Müll geordnet in Wülfrath entsorgen : Annahmestelle von Grünschnitt wieder geöffnet

Müll geordnet in Wülfrath entsorgen

Auch Grünschnitt kann jetzt wieder an entsprechender Stelle abgegeben werden. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Für alles, was nicht mehr gebraucht wird, gibt es die passende Entsorgungsstelle. Nun auch wieder für Grünschnitt.

Ab Montag, 20. April, ist die Abfall-Annahmestelle für die Anlieferung von Grünabfällen Liegnitzer Straße wieder geöffnet. Zusätzlich wird Grünschnitt am Müllfahrzeug auf dem Parkplatz Mettmanner Straße neben Poco Domäne angenommen. Personalausweise müssen vorgezeigt werden. Das hat jetzt der Krisenstab der Stadt Wülfrath entschieden – allerdings ausschließlich für die Anlieferung von Grünabfällen und mit Einlassbeschränkungen. Die Annahmestelle wird bis auf weiteres täglich geöffnet. Zusätzlich werden an einem zweiten Standort eine Woche lang Grünabfälle am Müllfahrzeug angenommen und verpresst.