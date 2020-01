Kommunalwahl 2020 in Wülfrath : Grüne wählen neuen Vorstand

Thorsten May und Tina Guenther von der Grünen-Ortsgruppe. Foto: Thorsten May

Wülfrath Zusammen mit Thomas May bildet Tina Guenther das neue Vorstands-Duo.

Laut Eigenaussage ist er seit gefühlt zehn Jahren mit von der Partie und wird es durch seine Wiederwahl auch weiterhin bleiben: Thomas May ist neues und altes Vorstandmitglied der Wülfrather Grünen. So lautet das Votum nach der ordentlichen Mitgliederversammlung, zu der die Grünen-Ortsgruppe am vergangenen Montag eingeladen hat. Thomas May bildet im sogenannten Sprecher-Team ein Tandem mit der neu gewählten Tina Guenther.