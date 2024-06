Zusammen geht mehr in Wülfrath Ein starkes Netzwerk für Kinderschutz

Das 2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW fordert Kommunen auf, dafür zu sorgen, dass sich Fachkräfte interdisziplinär vernetzen. Die Steuerung der in jeder Kommune aufzubauenden Netzwerke zum Kinderschutz soll per Gesetz von einer Koordinierungsstelle des jeweiligen Jugendamtes übernommen werden. In Wülfrath ist das Gabriele Garthe, Koordinatorin der kommunalen Fachstelle für Kinderschutz, die bereits auch bei der Entwicklung des Kinderschutzgütesiegels maßgeblich beteiligt war.