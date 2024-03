Kulturprojekt in Wülfrath Beim Theater ist alles in Bewegung

Im großen Saal des WIR-Hauses wurde ein Stuhlkreis aufgebaut. Bald schon sind alle Stühle besetzt. Und immer noch kommen Kinder herein. Am Ende sind es insgesamt 18 Kinder, die zur Schnupperprobe für das inklusive Theaterprojekt gekommen sind, zu der das Theater Minestrone eingeladen hatte. „Mit so vielen Kindern haben wir nicht gerechnet“, gibt Sandra Leidig-Diekmann vom Theater überwältigt zu. „Wir waren immer schon froh, wenn zwölf Kinder kamen.“