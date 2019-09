Messe im Wülfrather Rathaus : Elterninfomarkt erfährt großen Andrang

Wülfrath Im Wülfrather Rathaus wurde Hilfestellung für den Übergang von der Kita in die Grundschule gegeben.

In Wülfrath werden Eltern nicht alleine gelassen - das ist der Tenor der überragend besuchten Infomesse „Von der Kita in die Schule“. Dort präsentierten sich alle Anlaufstellen rund um das Thema „i-Dötzchen“.

Musar kann Socken sortieren wie ein Großer. Problemlos findet der aufgeweckte Fünfjährige die jeweils zusammengehörenden Strümpfe, die an der gespannten Wäscheleine hängen. Und: der Junge kann genauso leicht die Socken wieder mit eine Wäscheklammer befestigen. „Es ist so, dass es heutzutage unzählige Kinder gibt, die diese Klammern gar nicht kennen, geschweige denn die Feinmotorik haben, um sie zu benutzen“, erklärt Ingo Brembeck von der Erziehungsberatungsstelle der Bergischen Diakonie, während er Masur anerkennend auf die Schulter klopft, „dabei gibt es so viele Möglichkeiten, Kinder in diesem Alter durch Beteiligung im Alltag spielerisch und ohne großen Aufwand zu fördern. Eine kleine Küchenwaage- so wie sie das große Interesse der kleinen Kinder am Stand der Diakonie auf sich zieht- hilft etwa dabei, Gewichte abschätzen zu lernen.