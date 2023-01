Schwimmbad in Wülfrath Die Wasserwelt putzt sich raus

Der typische Schwimmbad-Chlorgeruch liegt in der Luft – aber nicht aufdringlich, sondern ganz angenehm. Dabei könnte man annehmen, ohne Wasser im Becken, sei der Geruch gänzlich verschwunden. Denn die rund 600 Kubikmeter Wasser, die sich sonst in dem großen Edelstahlbecken befinden, wurden in der Winterpause der Wasserwelt abgelassen. Laufen statt schwimmen, putzen statt planschen ist dort noch in dieser Woche angesagt.