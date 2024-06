Großer Bedarf in Wülfrath Schulen brauchen mehr Schulsozialarbeiter

Es wirkte wie der Ruf nach einem Rettungsring, den etwa Jochen Becker, Schulleiter der Sekundarschule, diese Woche im Schulausschuss ganz deutlich kommunizierte: „Wir brauchen ganz dringend Schulsozialarbeiter.“ Die Not ist so groß, dass die Sekundarschule aus ihrem eigenen Budget eine Lehrerstelle kapitalisiert hat, um selbst eine Schulsozialarbeiterin einzustellen. Im Klartext: Die Schule verzichtet, zugunsten eines Sozialarbeiters, auf einen Lehrer. So wichtig erscheint ihnen die Arbeit einer geschulten Fachkraft, die für die Kinder in allen erdenklichen Lebenslagen da ist, um sie abseits der schulischen Leistungen, aufzufangen und zu stärken.