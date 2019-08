Auf Besuch in Wülfrath : Abgeordnete inspiziert die Feuerwehr

Wülfrath Auf ihrer Sommertour hat sich Kerstin Griese die Arbeit in der Wache an der Wilhelmstraße erklären lassen.

Seit 16 Jahren geht die Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese (SPD) in ihrem Wahlkreis auf Sommertour und schaut sich unterschiedliche Unternehmen und Einrichtungen an. Am Montag traf sich Griese, die auch Staatssekretärin im Sozialministerium ist, mit der Kreisbauernschaft in Neviges, am Mittwoch stand neben der Buchma cherey Langenberg und der Stadtförsterei Heiligenhaus auch die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath auf dem Programm. „Ich glaube, das ist die letzte Feuerwehr in meinem Wahlkreis, die ich noch nicht auf einer meiner Sommertouren besucht habe“, gestand die 52-Jährige. „Ich war hier aber schon mal beim Feuerwehrfest.“