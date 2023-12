Verbindung in Wülfrath Glasfaserschnell ab Frühjahr 2024

Im gesamten Stadtgebiet wird gebudelt, damit Wülfrather Haushalte vom neuen Glasfaser profitieren können. Doch wie sich in den vergangenen Auschuss- und Ratssitzungen zeigten, merhten sich in jüngster Zeit bei den Lokalpolitikern häufig die Frage von Bürgern, wann es endlich richtig los geht. Das meint zum einen, wann die ersten Haushalte auch wirklich glasfaserschnell surfen können. Und zum anderen, wann die nächsten Cluster an der Reihe sind. Denn die Fortschritte zum kommunalen Glasfasernetz von Greenfiber und Stadtwerke scheinen für die Wülfrather nicht erkennbar.