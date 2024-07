Highspeed surfen in Wülfrath Greenfiber informiert über Fortschritt Glasfaserausbau

Immer wieder gibt es in den Sozialen Medien den Hinweis von Nutzern, dass Mitarbeiter von einem Telekommunikationsanbieter aggressiv für einen Glasfaseranschluss werben. Diese Art der unseriösen Türgeschäfte sind nicht nur ärgerlich für denjenigen, bei dem geklingelt wurde, sondern hat auch Auswirkungen auf das kommunale Glasfaserprojekt von den Stadtwerken Wülfrath gemeinsam mit Greenfiber. Die Vertriebler des bekannten Wettbewerbers „behaupten dabei unter anderem, dass das Glasfaserprojekt in Wülfrath keine Zukunft habe und die beteiligten Partner eine Realisierung nicht hinbekommen. Diese unbegründeten Aussagen möchten wir als Partner entschieden klarstellen. Greenfiber und die Stadtwerke Wülfrath prüfen derzeit juristische Schritte gegen dieses unseriöse Vorgehen des Wettbewerbs“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Greenfiber. Die Bauarbeiten in Wülfrath verlaufen planmäßig, heißt es weiter. Mehr als die Hälfte der 2500 geplanten Anschlüsse seien gebaut, rund 400 seien schon online. Greenfiber informiert noch einmal über das Projekt und Angebote am 4. Juli, 18.30 Uhr, in der Awo, Schulstraße 13.