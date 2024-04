Schnell verbunden in Wülfrath Greenfiber informiert über Fortschritt bei Glasfaserausbau

Antworten auf diese Fragen will Greenfiber bei zwei Infoveranstaltungen geben. Dabei will das Unternehmen über die einzelnen Bauabschnitte in der Stadt aufklären. Der erste Termin findet bereits an diesem Dienstag, 23. April, bei der Awo an der Schulstraße 13 statt. Start ist um 18 Uhr. Der zweite Termin erfolgt am 7. Mai, ebenfalls in der Awo und ebenfalls um 18 Uhr.