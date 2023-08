Highspeednetz in Wülfrath Alle Fasern laufen bei den Stadtwerken zusammen

Das flächendeckende Glasfasernetz in Wülfrath nimmt immer mehr Formen an. An vielen Orten wird gebaggert und gebuddelt. Jetzt bekommt das kommunale Glasfasernetz von Greenfiber und den Stadtwerken Wülfrath für die ganze Stadt auch eine eigene Datenzentrale, wie Greenfiber berichtet. Denn gemeinsam errichten Greenfiber und die Stadtwerke derzeit den Netzknoten für alle Haushalte in Wülfrath. Damit werden alle Anschlüsse vor Ort und auf eigenen Servern „geroutet“.