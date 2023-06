Glasfaserausbau in Wülfrath Greenfiber berät nun im eigenen Büro in der Innenstadt

An vielen Stellen in der Stadt gehen die Arbeiten an dem Glasfasernetz voran. Die Ausbauarbeiten liegen im Zeitplan, bestätigen die Projektverantwortlichen. Wer sich über den Glasfaseranschluss informieren möchte, kann das nun im neuen Büro immer montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17.30 Uhr in die Wilhelmstraße 92 kommen. Unter Telefon 02058-1759701 steht das Beratungsteam auch telefonisch bereit. Infos auch im Netz unter www.greenfiber.de/wuelfrath.