Schnelles Netz in Wülfrath Greenfiber eröffnet in der Innenstadt Beratungsbüro

Startschuss der zwölf Cluster, also Bauabschnitte, war am Wasserturm, im Cluster Wülfrath-Nord.. In diesem Cluster sind die Bauarbeiten auch am weitesten vorangeschritten, so das Unternehmen. Aber auch in Schlupkothen, in Rohdenhaus und der Innenstadt wird derzeit viel Erde bewegt. Vorausgegangen war eine umfangreiche Planungs- und Genehmigungsphase. „Die Errichtung eines flächendeckenden Glasfasernetzes, das in nahezu allen Straßen und Wegen verlegt wird, ist natürlich aufwändig“, so Projektleiter Mustafa Raad.