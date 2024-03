Kultur in Wülfrath Grande Dame des Akkordeons spielt im WIR-Haus

Die Grande Dame des Akkordeons kehrt zurück nach Wülfrath: Unter dem Titel „Pur Plaisir“ präsentiert der Verein WIR – Wülfrather Ideen Räume im Rahmen der Reihe „Kultur am Montag“ – am 8. April Lydie Auvray. Die Französin begeistert und fasziniert mit ihrer Musik seit vier Jahrzehnten. Sie hat das Akkordeon in Deutschland geadelt und als ernst zu nehmendes Instrument für die Populärmusik zurückgewonnen. In ihrem Soloprogramm zeigt sie, was sie ausmacht: Ausdruck und Gefühl, Leichtigkeit und musikalische Tiefe, handwerkliche Virtuosität und stilistische Vielfalt. Ihre musikalischen Quellen, Musette, Tango, Chanson, Weltmusik wie auch Elemente des Jazz und der Klassik mischt sie so dezent wie gekonnt, dass alles auf wunderbare Weise zusammen passt und die Musik als ihre typisch eigene erkennbar wird.