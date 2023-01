Aufwendige Sanierung in Wülfrath Die Stadtkirche braucht neue Glocken

Pünktlich zur vollen Stunde läuten die Glocken der Stadtkirche. Verlässlich jeden Tag. Das hinterlässt seine Spuren nach rund 75 Jahren im Dauerbetrieb. Die drei Stahlglocken aus dem Jahr 1948 müssen saniert werden. Rost hat seine Spuren hinterlassen – auch am eisernen Gerüst des Glockenstuhls. Vor allem die sogenannte Glockenjoche, also jener Teil, an dem die schweren Glocken hängen, müssen zwingend ausgetauscht werden.