Kreative Heimatliebe in Wülfrath Die Stadt hat ihr erstes Puzzle

Nun hat er eine neue Idee in die Tat umgesetzt. Denn Wülfrather können jetzt auch spielend die Heimat entdecken mit dem ersten Wülfrather Puzzle. Als Motiv dient ein ganz typischen Wülfrather-Bild: die Fachwerkhäuser auf dem Kirchplatz. Sie können von Puzzle-Fans nun Puzzleteil um Puzzleteil zusammengesetzt werden. Da das Stadtpuzzle in dem Format 10 mal 14 Zentimetern aus 99 Teilen besteht, kann es auch schon von den kleinsten Wülfrath-Fans zusammengesetzt werden. Außerdem passt das Mini-Puzzle fertig auch prima in einen Bilderrahmen.