Wettbewerb in Wülfrath Das sind ausgezeichnete Insektenparadiese

Wenn es richtig schön summt und brummt, gefällt Bettina Laue-Rieth ihr Garten am besten. „Es macht Spaß, die Tiere zu beobachten“, sagt sie mit einem Lächeln. Deshalb hat sie die nur 150 Quadratmeter Grün in ein Paradies für Insekten verwandelt. Dafür wurde sie nun mit dem ersten Preis beim Wettbewerb um die insektenfreundlichsten Gärten und Balkone in Wülfrath ausgezeichnet.