Schule und Erziehung in Wülfrath : Theaterstück sensibilisiert für Gewaltprävention

Wülfrath „Stark im Konflikt“ vermittelt Schülern, Lehrern und Eltern praxisnahe Verhaltensalternativen in Konfliktsituationen.

Vermittelt werden sollen hierbei praxisnahe Verhaltensalternativen in Konfliktsituationen: Wie gehe ich mit verbalen und körperlichen Angriffen um? Wie entziehe ich mich einer bedrohlichen Situation? Was signalisieren meine Körperhaltung, Mimik und Stimme?

In dem Projekt „Stark im Konflikt“ setzen sich die Theater Theaterregisseure Simon Steimel und Tina Menschner mit dem Thema Gewalt im Jugendbereich auseinander. Seit Anfang 2000 sensiblisieren sie für das Thema mit Theaterstücken sowie Trainings für Schüler, Lehrer und Eltern. Ferner vermitteln sie alltagstaugliche Verhaltensalternativen in Konfliktsituationen. Bisher haben mehr als 300.000 Personen an dem Projekt teilgenommen – unter anderem in Wülfrath. Zum wiederholten Male gastierte die Veranstaltung jetzt am Städtischen Gymnasium und wird am 26. November fortgesetzt. Dann geht es um Konflikte im öffentlichen Raum und um die Stärkung der Klassengemeinschaft mit vielen Übungen zum Aufbau bzw. Verstärkung von positiver Körpersprache, Einfühlungsvermögen, Selbstbewusstsein und Zivilcourage. Neben einem Eigenanteil der Schüler kommt für einen großen Teil der Projektkosten die Stiftung „Kompetenz im Konflikt“ auf.