Was gegen den Corona-Blues hilft : Gesellschaftsspiele für Kinder in Not

Gesellschaftsspiele für Kinder in Not

Kinder in Not. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Der Übergang in die Normalität ist zwar angedacht. Noch aber sind Abstand und Schutz Maßstab und Regel. Um dem Nachwuchs die Langeweile zu vertreiben, spendet die Organisation „Kinder in Not“ Kartenspiele bereit.

Nach dem Versand von Lebensmittelgutscheinen und der Bereitstellung von Bastelboxen, gibt es nun eine weitere Aktion für die Jüngsten in Wülfrather. In einer Gemeinschaftsaktion mit der städtischen Kinder-und Jugendförderung und dem Deutschen Roten Kreuz wurden 200 Spiele angeschafft. Eingekauft beim lokalen Händler, nämlich Spielwaren Rüger, werden angesagte Kartenspiele wie „Uno“ an Familien ausgegeben. Die Kosten trägt die DRK-Aktion „Wülfrather Kinder in Not“.

„Die Kinder sind jetzt schon seit mehr als vier Wochen zu Hause und sind für jede Abwechslung dankbar“, weiß auch Unterstützerin Kerstin Griese (SPD). „Wir freuen uns, dass wir so viele Familien mit Lebensmittelgutschein unterstützen konnten. Die Spieleaktion wird auf große Nachfrage treffen wie die Bastelboxen schon gezeigt haben“, erklärte Wolfgang Peetz, Koordinator von „Wülfrather Kinder in Not“. Interessierte Familien wenden sich mit ihrem Spielewunsch bitte telefonisch an das Kinder- und Jugendhaus unter der Telefonnummer 02058-72311 oder per E-Mail an kinder.jugendfoerderung@stadt.wuelfrath.de.