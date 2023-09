Justiz in Wülfrath Gericht weist 60-Jährige in Psychiatrie ein

Im Gerichtssaal war die 60-Jährige immer wieder in Tränen ausgebrochen: Sie wolle keinesfalls in die Psychiatrie eingewiesen werden und sie habe kein Zuhause mehr. Während der Staatsanwalt bei der Anklageverlesung davon sprach, dass man ihr Brandstiftung in einem Gebäude zu Last legen würde, widersprach die Beschuldigte: Sie habe nur die Matratze angezündet, mit einem Feuerzeug. Weil es so heiß wurde, sei sie aus dem Zimmer gelaufen. Dort sei zu diesem Zeitpunkt noch ein anderer Mitbewohner der Einrichtung gewesen und sie könne nicht verstehen, warum der ihr nicht geholfen und das Feuer gelöscht habe. Im Badezimmer habe doch eine Schüssel mit Handtüchern gestanden, die man dafür hätte verwenden können.