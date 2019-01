Wülfrath: Gericht muss Verdächtigen auf freien Fuß setzen

WÜLFRATH Ein Raub auf eine Tankstelle in Wülfrath konnte dem Angeklagten nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Der Vorwurf der Anklage vor einem Jahr: Beide Männer sollen 2015 gemeinsam die Tankstelle am Koxhof in Wülfrath überfallen haben. Sie sollen dort eine Mülltüte über den Tisch geschoben haben, in die das Bargeld gelegt werden sollte. Zurück blieb ein traumatisiertes Opfer, das mit den Folgen der Tat ringt. „Ich habe immer noch Angstzustände und bekomme Panik, wenn es im Dunkeln hinter mir raschelt“, erzählt der ehemalige Tankstellenmitarbeiter, der nach dem Überfall am Koxhof seinen Job kündigen musste.