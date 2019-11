Probebetrieb könnte 2020 beginnen : Zeittunnel soll genossenschaftlich geführt werden

Wülfrath Das neue Konzept soll im öffentlichen Teil des Kulturausschusses in der kommenden Woche präsentiert werden.

(von Der Betrieb des Zeittunnels durch die Stadt Wülfrath wird zum 31. Dezember 2020 eingestellt. Seitdem das mehrheitlich vom Rat beschlossen wurde, ist die Stadt auf der Suche nach einem neuen Betreiber. Die Verwaltung befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen, um besagten Museumstunnel in eine neue Trägerschaft zu überführen.

In der Sitzung des Kulturausschusses am kommenden Donnerstag im Rathaus wird nun ein Konzept präsentiert, wie das Objekt genossenschaftlich betrieben werden kann. Die Idee entwickelte der Förderverein Zeittunnel e. V., im Moment wird an der konkreten Ausarbeitung der notwendigen Formalien zur Gründung ebendieser Genossenschaft gearbeitet. Die Stadt Wülfrath ist als Gründungsmitglied vorgesehen, ihre finanziellen Aufwendungen betragen für einen institutionellen/gewerblichen Genossenschaftsanteil 1000 Euro.