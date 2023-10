Unterhaltung in Wülfrath Mitsingen macht Laune

Der Ratinger Elvis-Imitator, Mitglied im Wülfrather Chor „Young Voices“, singt gerne. Singen mache schön, meinte er schmunzelnd. Dass in der Regel nur wenige Herren an so einem Abend teilnehmen oder im Chor singen, erklärte sich Dörkes mit Scham: „Viele trauen sich vielleicht auch gar nicht, in der Öffentlichkeit zu singen.“ Doch genau dann sollte der Mitsingabend besucht werden, so Lutz Strenger. Das Erfolgsrezept eines solchen Abends sei doch, dass man gemeinsam Spaß habe und dafür gar nicht gut singen können müsse.