Unterbringung in Wülfrath Ehemaliges Gemeindezentrum wird zur Notunterkunft

Die Situation zur Unterbringung von geflüchteten Menschen spitzt sich zu. Wie Sozialdezernentin Michaele Berster in der Ratssitzung mitteilte, besteht für die Stadt aktuell eine Aufnahmeverpflichtung von 26 Personen. Allerdings gibt es derzeit in den verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten nur noch zehn freie Plätze. Um diese Menschen also gut versorgen zu können, ohne die Sporthalle des Gymnasiums als Notunterkunft (NUK) belegen zu müssen, ergreift die Stadt nun Alternativen.