Veranstaltung in Wülfrath Biblisches Whisky-Tasting in der Kulturkirche

So lädt die Gemeinde nun zu einem „biblischen Whisky-Tasting“ ein. „Guter Whisky, leckeres Essen, biblische Geschichten und kleine Anekdoten verbinden sich zu einem genussvollen Abend“, verspricht Pfarrer Thomas Rehrmann, der bereits beim Spenden-Gala-Dinner in der Kirche das Menü servierte. Das Whisky-Tasting ist für kommende Woche Donnerstag, 16. November, terminiert. Um 19 Uhr geht es in den Räumen der Evangelischen Kulturkirche an der Tiegenhöfer Straße 14 los. Die Kombination aus Bibeltexten, Whisky und Essen klingt unter dem Begriff „Genussvoll Glauben“ zusammen. Eingeladen sind sowohl Menschen, die von Whisky oder Bibel oder beidem gar keine Ahnung haben, als auch Kenner der einen und/oder anderen Materie, erklärt er weiter. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person, inklusive Whisky oder 10 Euro ohne Whisky. Die Einnahmen kommen zur Gänze den neuen Glocken der Stadtkirche zugute.