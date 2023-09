Abschied in Wülfrath Das Ende der Stahlglocken naht

Auf das Glockengeläut an sich müssen die Wülfrather aber nur eine Zeit lang verzichten. Die drei alten Glocken werden nämlich durch neue aus Bronze ersetzt. Diese sind bereits vor gut einer Woche in der Glockengießerfirma Bachert gegossen worden (wir berichteten). Sie sollen im November geliefert werden, um am ersten Advent das erste Mal zu erklingen. Aber vom 4. Oktober an bis zum ersten Advent am 3. Dezember bleibt es im Turm der Stadtkirche glockenmäßig ruhig.