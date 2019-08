Wülfrath : Gemeinde informiert über Erstkommunion

Wülfrath Die Vorbereitungen für die Erstkommunion 2020 beginnen bald. Teilnehmen können Kinder des 2., 3. und 4. Schuljahres. Dazu bietet die Gemeinde St. Maximin zwei Eltern-Info-Gespräche am Donnerstag 5. September (Infos), und Donnerstag, 19. September (mit Anmeldung), jeweils um 20 Uhr im Corneliushaus, Kirschbaumstraße 26. Beide Treffen bauen aufeinander auf.

Der Auftaktnachmittag für alle angemeldeten Kommunionskinder ist dann am 9. November von 15.30 bis 18 Uhr. Anmeldungen an das Pastoralbüro unter Tel. 02058 - 3176 oder pfarrbuero@kath-wuelfrath.de. Nachfragen an Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff Tel. 02058 9093680.