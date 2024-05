Ab in die nächste Runde in Wülfrath Keine Angst vor dem Tempolimit

Bereits in einer ersten Phase (vom 21. Februar bis 13. März) hatten die Bürger die Gelegenheit, Lärmbelastungsorte zu benennen und erste Anregungen zur Verbesserung der Situation einzubringen. Jetzt geht es in die zweite Phase. Dazu liegt der Entwurf des Lärmaktionsplans mit den erarbeiteten Maßnahmen öffentlich aus. Die Wülfrather sind erneut eingeladen, sich mit Kritik, Zuspruch oder weiteren Anregungen aktiv einzubringen. Auch das muss im Prozess so sein.