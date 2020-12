Süßes aus Wülfrath : Tortenträume werden wahr

Wülfrath Als zuckersüßes Gegenstück zum Corona-Blues backt Alma Hadzovic an der Wilhelmstraße kalorienhaltiges Naschwerk, das toll ausschaut und köstlich schmeckt.

Hemmungslosen Genuss verspricht der Neuzugang an der Wilhelmstraße. Der Name „Tortentraum by Alma“ ist Name und Programm. Das Ladenlokal sieht Alma Hadzovic, gelernte Fachfrau für Systemgastronomie, auch als „Chance für den Neuanfang“ – schließlich ist sie in der Gastronomie zwar ein alter Hase, aber neu in der Stadt. Denn sie ist der Liebe wegen in Wülfrath gelandet. Mit ihrem Ex-Ehemann hatte sie in Düsseldorf zwei Restaurants betrieben. Dann kam die Trennung. „Nach der Scheidung wollte ich endlich die Idee vom eigenen Geschäft verwirklichen“, sagt sie über den Zuckertraum aus Törtchen, Cupcakes, Kuchen und allem, was da lecker schmeckt, den sie sich nun „endlich!“, wie sie betont, verwirklicht. Es ist also ebenso die Chance auf einen Neuanfang mit einem durchdachten Geschäftskonzept.