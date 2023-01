Gedenktafeln in Wülfrath Sichtbares Zeichen gegen das Vergessen

Wülfrath · Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus wurden die Gedenktafeln für Zwangsarbeiter, die Opfer des Zweiten Weltkriegs waren, feierlich eingeweiht. Neben dem WIR-Haus erinnert nun auch eine Tafel an einem Knäpper am Zeittunnel an das Schicksal der 137 Menschen. Initiiert hatte Rainer Köster das Projekt.

27.01.2023, 17:46 Uhr

Bürgermeister Rainer Ritsche (v.l.), Initiator Rainer Köster und Lothar Meunier enthüllten die Gedenktafel am WIR-Haus für die getöteten Zwangsarbeiter während der Nazi-Herrschaft in Wülfrath. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Sandra Grünwald