80 Jahre danach in Wülfrath Gedenken an ermordete Zwangsarbeiter

Während des Zweiten Weltkrieges gab es viele Gräueltaten, Tausende Menschen wurden getötet. In Wülfrath wurden unter anderem auch Zwangsarbeiter umgebracht. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der AntifaschistInnen-Niederberg veranstaltet gemeinsam mit dem „Verein zur Erforschung der sozialen Bewegungen in Wuppertal“ nach dessen Radwanderung zu „Fudickars Wald“ zwischen Velbert und Wülfrath eine Gedenkveranstaltung am kommenden Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr am und im WIR-Haus Wülfrath an der Wilhelmstraße 189. Anlass ist der 80. Jahrestag der Erhängung der drei sowjetischen Zwangsarbeiter Wladimir Igumenko, Peter Orlow und Nikolai Rudakow.