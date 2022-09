Walking Act-Finale in Wülfrath : Garde tanzt durch die Innenstadt

Wülfrath Noch einmal gibt es in diesem Jahr einen Walking Act in der Innenstadt. Die Tanzgarde der Kalkstadtnarren bilden den Abschluss der Veranstaltungsreihe.

(am) Seit Mitte Mai begeisterten bisher zwölf Walking Acts immer samstagvormittags Passanten und Einzelhändler in der Fußgängerzone mit ihren Darbietungen und sorgten für Abwechslung beim Samstagsbummel. Neben schauspielerischen Darbietungen durch das Theater Minestrone gab es in der Veranstaltungsreihe, die durch den Stadtkulturbund Wülfrath organisiert wird, vor allem viel Musik von Singer- und Songwirtern, aber auch Chören und Bands. An diesem Samstag, 17. September, von 10.30 bis 11.45 Uhr ist das Finale der zweiten Walking Act-Reihe. Den Abschluss bilden die Kalkstadtnarren. Die Garde tanzt, heißt es in der Ankündigung. Die Altstadt verwandelt sich damit in eine große Tanzbühne für die Funkemarichen. Stehen bleiben, zugucken und anfeuern sind ausdrücklich erlaubt. Archivfoto: Achim Blazy