Besonderheit in Wülfrath Wenn der Pfarrer das Fünf-Gänge-Menü serviert

Es war ein Abend für die Sinne, den Pfarrer Thomas Rehrmann samt Presbyterium seinen 32 Gästen in der Stadtkirche bot: Optisch wurde der Kirchenraum in bunte Scheinwerferfarben getaucht, warmes Rot und gemütliches Blau zauberten eine schöne Wohlfühloase zwischen den massiven Säulen. Lange Tafeln hatten den Platz der Sitzbänke eingenommen, die leicht diagonal zum Altarraum standen, so sichtlich auflockerten. Akustisch sorgte Kantor Thomas Gerhold an der Orgel für die musikalische Untermalung dieses besonderen Abends, der durch den Magen gehen sollte.