Mobilität in Wülfrath Welche Maßnahmen verbessern den Fußverkehr?

Die ausgemachten Potenziale wurden jetzt von Via unter Berücksichtigung der Umsetzbarkeit und der verkehrsrechtlichen Begebenheiten in konkrete Maßnahmenvorschläge übersetzt. Sie werden beim Abschlussworkshop nun vorgestellt. Am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, können sich Wülfrather dazu äußern und auch noch neue Ideen einbringen. Denn darum soll es beim Maßnahmen-Workshop gehen. Er beginnt um 19 Uhr und findet im ehemaligen Gemeindezentrum Süd an der Kastanienallee 57 statt. Die Veranstaltung ist auf eine Dauer von circa zwei Stunden angelegt, informiert die Stadt.