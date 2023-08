Mobilität in Wülfrath Der Fußverkehrs-Check nimmt Anlauf

Unebene Oberfläche, zu schmal oder gar nicht vorhanden – als Fußgänger hat man es in Wülfrath mitunter nicht immer leicht. Genau das soll sich in Zukunft ändern. Denn Wülfrath nimmt am Fußverkehrs-Check vom Verkehrsministerium NRW und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW teil. Die Kommune ist eine von zwölf Städten, die unter den 30 Bewerbern ausgewählt wurde.