Mobilität in Wülfrath Fußverkehrs-Check deckt Defizite auf

Auf einmal knubbelt es sich: Autos stehen in einer Schlange, am Rand werden Kinder aus den Wagen gelassen, eine Traube an Schülern wartet an der Ampel auf Grün. Es ist unübersichtlich, viel Platz bleibt auf den Gehwegen nicht. So sieht das allmorgendliche Szenario an der Lindenschule kurz vor Schulstart aus.