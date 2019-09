„Nacht der Jugendkultur“ in Wülfrath : Kreative Kurse bei der „nachtfrequenz19“

„Nacht der Jugendkultur“ in Wülfrath

Im vergangenen Jahr konnten sich die Jugendlichen unter anderem im Acroyoga in der Grundschule Ellenbeek versuchen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Wülfrath beteiligt sich mit fünf Veranstlatungen bei der landesweiten „Nacht der Jugendkultur“ am Samstag, 28. September. Vier davon finden auf dem Gelände der Bergischen Diakonie statt.

Von Schmallenberg bis Kleve, von Aachen bis Bielefeld – in insgesamt 90 Kommunen und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen werden am Samstag, 28. September, Sonderveranstaltungen und Aktionen speziell für junge Menschen angeboten. Die Auswahl ist vielfältig: Kurzfilmfestivals, DJ-Schulungen für Mädchen, Flamenco-Workshops, Geocaching und Beatboxen. Wülfrath reiht sich mit fünf Kreativangeboten ein. Alle Workshops sind kostenlos.