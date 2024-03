Tanzen in Wülfrath Frühjahrsball in der Kulturkirche

Wie (fast) jedes Jahr findet der Jahresball der Evangelischen Kulturkirche Wülfrath auch diesmal im Frühling statt, genauer gesagt am Samstag, 20. April, ab 19.30 Uhr. „Endlich ist es wieder soweit und Sie können bald ausgelassen das Tanzbein schwingen“, schreibt das Team der Kulturkirche in seiner Einladung. Die Veranstalter wiesen auf das „faszinierende Ambiente“ in den Räumen der Evangelischen Kulturkirche Wülfrath an der Tiegenhöfer Straße 14 hin.